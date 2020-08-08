Окупанти п’ять разів порушили умови припинення вогню на Донбасі

З початку доби станом на 17.00 збройні формування 5 разів порушили домовленості щодо режиму «тиші».

Про це передає Укрінформ з посиланням на вечірнє зведення пресслужби ООС.

"Від початку поточної доби на ділянках відповідальності українських підрозділів у районі проведення операції з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 5 порушень домовленостей, які були досягнуті за підсумками Тристоронньої контактної групи. Зокрема 4 вогневі провокації", - йдеться в повідомленні.

У пресслужбі уточнили, що по одному пострілу з автоматичного станкового гранатомету ворог здійснив біля Попасної і Гнутового, а з підствольного гранатомету – неподалік Шумів. Також зі стрілецької зброї противник вистрілив поблизу Новоолександрівки. Усі порушення режиму тиші не несли загрози життю чи здоров’ю українських армійців. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

На усіх інших ділянках фронту режим припинення вогню зберігався повною мірою. Військовослужбовці Об’єднаних сил на свідомі провокації з боку противника вогонь у відповідь не відкривали, поінформувала пресслужба ООС.

Крім вогневих провокацій, у ранковий час відмічене одне порушення противником домовленостей, досягнутих в рамках Тристоронньої контактної групи – поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Пікузи ворог здійснював інженерні роботи.

Як повідомляв Укрінформ, з 27 липня на Донбасі встановлюється режим повного і всеосяжного припинення вогню, про встановлення якого домовилася Тристороння контактна група під час засідання у форматі відеоконференції, яка відбулася 22 липня.