Зеленський розраховує підписати на "Норманді" угоду про припинення вогню на Донбасі

Президент Володимир Зеленський розраховує, що на зустрічі у Берліні лідери країн "нормандської четвірки" підпишуть угоду про повне припинення вогню на Донбасі.

Як передає Укрінформ, про це глава держави написав у Фейсбук, де поділився враженнями від свого дводенного перебування на Донбасі.

“Далі - знову важкі переговори. «Нормандія» - це відправна точка, яка дозволяє повернути цю нашу багатостраждальну територію до цивілізації. Туди, де працюють закони. Де поважають права людини. «Нормандія» – це початок свободи Донбасу. І це початок великої дороги. Наступна зупинка – Берлін, де ми зафіксуємо проміжні успіхи перемир’я та рушимо далі. Щоб остаточно закрити кейс війни. І ми зробимо все, щоб так і було. І зробимо це прозоро, відкрито. А якщо щось піде не так, то тоді кожен буде розуміти, що й чому пішло не так. І хто в цьому винен”, - підкреслив Зеленський.

Він зауважив, що “Донбас нині – це перш за все про війну”.

“На превеликий жаль, ми все ще маємо її у своєму домі. Але якщо не докладати зусиль, вона сама нікуди не зникне. «Нормандія» дала величезний поштовх, щоб ми напрацювали логістику миру. «Мінськ» відпрацьовує правила та дає можливість обговорювати вкрай непрості питання. А одинадцять днів тиші доводять: якщо все робити правильно і наполегливо, то шанс обов’язково буде. Вже є”, - зазначив Президент.

За його словами, протягом дводенної поїздки на Донбас він “багато слухав, ставив непрості питання, дивився в очі різним людям”.

“Це не перша моя поїздка в зону проведення ООС. І щоразу переконуюся, що в нас є і професійна та потужна армія, і вже є суперова команда перемовників, яка зможе-таки вибудувати конструкцію сталого миру на наших умовах”, - поділився Президент.

Окрім того, Зеленський повідомив, що спілкувався з бійцями на передовій, моніторив ситуацію.

“За два дні проїхав 100 кілометрів по лінії розмежування. Хочеш перевірити режим тиші – їдь і контролюй сам. Вірю насамперед бійцям з передової, які можуть порівняти ситуацію: якою війна була торік, якою – в першій половині 2020-го і як воно зараз. Один боєць зізнався, що йому «дико» чути тишу. Не один, не два дні тиші. Попри дрібні провокації можна казати, що нам вдається виконувати свою частину надскладних домовленостей. Зрозуміло, що наші військові прекрасно та професійно оцінюють усі можливі ризики. Але потрібно, щоби й інша сторона нарешті зрозуміла цінність миру. І теж прискіпливо дотримувалася режиму припинення вогню”, - сказав Зеленський.

Як повідомлялося, із 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню, про який домовились на засіданні Тристоронньої контактної групи.

Зеленський зазначав, що угода про припинення вогню має бути підписана лідерами «нормандської четвірки» - України, Франції, Німеччини та Росії, що підвищить її статус та збільшить шанси на дотримання досягнутих домовленостей.

Фото: ОП