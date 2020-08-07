Окупанти нарощують бойову підготовку, користуючись режимом "тиша" - розвідка

Російські окупанти в умовах запровадженого режиму припинення вогню проводять інтенсивні заходи бойової підготовки з метою підвищення боєздатності своїх з’єднань і частин.

Як повідомляє Укрінформ, про це сказав на брифінгу речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

"За повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування оперативного угруповання російських окупаційних військ в умовах запровадженого режиму припинення вогню проводить інтенсивні заходи оперативної та бойової підготовки з метою підвищення боєздатності з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК", - зазначив Гуцуляк.

Зокрема, з початку поточного тижня противником проведені командно-штабні тренування з управління військами, тактичні навчання з артилерійськими підрозділами, двосторонні ротні тактичні навчання, збори зі снайперами та розвідниками.

За інформацією ГУР, для тренування чергових артилерійських розрахунків цілями визначались об’єкти, які знаходяться на підконтрольній Україні території у Донецькій та Луганській областях.

Як повідомляв Укрінформ, з 27 липня на Донбасі встановлено режим повного і всеосяжного припинення вогню, про який домовилася Тристороння контактна група під час засідання у форматі відеоконференції 22 липня.