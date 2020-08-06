На Донбасі одинадцяту добу поспіль немає вбитих і поранених - штаб ООС

У районі проведення операції Об’єднаних сил одинадцяту добу поспіль немає бойових втрат та поранень серед українських військових.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Фейсбук.

Зазначається, що від початку поточної доби на ділянках відповідальності підрозділів ЗСУ, які виконують завдання у районі проведення операції, обстрілів з боку противника не зафіксовано.

"Одинадцяту добу поспіль, відколи проголошено режим припинення вогню, який вступив у силу з 27 липня, серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає", - інформують у штабі.

Наголошується, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські військовослужбовці дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню.