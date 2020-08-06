На Донбасі від початку доби зберігається "тиша"

Станом на 17.00 6 серпня російські окупаційні війська не відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Від початку поточної доби на ділянках відповідальності наших підрозділів, які виконують завдання у районі проведення операції, обстрілів з боку противника не зафіксовано», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, одинадцяту добу поспіль, з часу проголошеного режиму припинення вогню 27 липня, серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Крім того, за інформацією пресслужби, підрозділи Об’єднаних сил належно виконують й інші завдання. Зокрема, сапери ДСНС розмінували близько семи гектарів території у прифронтовому районі та передали на знищення 41 знайдений вибухо-небезпечний предмет. Окрім цього, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Тільки за минулу добу вони відремонтували шість будинків. Ще на двадцяти сімох об’єктах роботи продовжуються.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні, 5 серпня, російські окупаційні війська один раз відкривали вогонь поблизу населеного пункту Шуми. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень не зафіксовано.