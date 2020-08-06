На Донбасі від початку доби зберігається "тиша"
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба штабу ООС.
«Від початку поточної доби на ділянках відповідальності наших підрозділів, які виконують завдання у районі проведення операції, обстрілів з боку противника не зафіксовано», - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, одинадцяту добу поспіль, з часу проголошеного режиму припинення вогню 27 липня, серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.
Крім того, за інформацією пресслужби, підрозділи Об’єднаних сил належно виконують й інші завдання. Зокрема, сапери ДСНС розмінували близько семи гектарів території у прифронтовому районі та передали на знищення 41 знайдений вибухо-небезпечний предмет. Окрім цього, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Тільки за минулу добу вони відремонтували шість будинків. Ще на двадцяти сімох об’єктах роботи продовжуються.
Як повідомляв Укрінформ, напередодні, 5 серпня, російські окупаційні війська один раз відкривали вогонь поблизу населеного пункту Шуми. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень не зафіксовано.