На Донбасі від початку доби - жодного обстрілу

Станом на 12.00 31 липня обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації на Донбасі не зафіксовано.

Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.

«Від початку поточної доби до опівдня обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано. Підрозділи Збройних Сил України та інших складових сил оборони, дотримуючись умов припинення вогню, повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил і продовжують виконувати завдання за призначенням, перебуваючи напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника», - наголосив речник.

Крім того, за словами Праути, військовослужбовці Об’єднаних сил допомагають мешканцям прифронтових населених пунктів у вирішенні нагальних проблем, проводять гуманітарні заходи. Зокрема, організовано та здійснюється стале забезпечення питною водою жителів Водяного та Пісків.

Як повідомляв Укрінформ, з 27 липня на Донбасі встановлено режим повного і всеосяжного припинення вогню.

Проте окупанти порушили режим тиші, здійснивши 28 липня постріл з підствольного гранатомета в районі населеного пункту Шуми, а 29 липня - один постріл з підствольного гранатомета поблизу Новолуганського. Постріли неприцільні і провокативні.

30 липня збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню.

Фото: Міноборони