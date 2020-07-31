Україна висловила Росії протест у звязку з черговим "гумконвоєм" на Донбасі

МЗС України надіслало ноту протесту Російській Федерації у звязку з незаконним перетином кордону нашої держави черговим «гуманітарним конвоєм».

Про це йдеться у коментарі, оприлюдненому на сайті МЗС.

«30 липня 2020 року російською стороною здійснено чергове незаконне переміщення на територію України через російські прикордонні пункти пропуску «Донецьк» та «Матвєєв Курган» і закриті українською стороною прикордонні пункти пропуску «Ізварине» та «Успенка» т.зв. «гуманітарного конвою» для жителів тимчасово окупованих Російською Федерацією територій України у Донецькій та Луганській областях», - ідеться у повідомленні.

Як зазначають у МЗС, російський вантаж було вкотре переміщено на територію нашої держави з порушенням норм і принципів міжнародного права, чинних двосторонніх угод, законодавства України та раніше погоджених модальностей доставки гуманітарних вантажів. Вони, зокрема, передбачають супровід представниками Міжнародного комітету Червоного Хреста легальних гуманітарних вантажів та їх обов’язкове оформлення представниками прикордонних та митних органів України.

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У цьому зв’язку МЗС України надіслало російському зовнішньополітичному відомству ноту протесту з вимогою до РФ припинити вчинення міжнародно-протиправних діянь проти суверенітету нашої держави.

Україна також вимагає від російської сторони надалі під час організації «гуманітарних конвоїв», запланованих на 27 серпня, 29 жовтня, 26 листопада та 17 грудня, неухильно дотримуватися міжнародного права, законодавства України та міжнародних зобов’язань РФ.