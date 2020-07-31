Євросоюз закликає почати підготовку до відкриття КПВВ у Золотому та Щасті

Євросоюз закликає негайно розпочати підготовчі та будівельні роботи до відкриття пунктів пропуску в Золотому та Щасті Луганської області, запланованого не пізніше 10 листопада.

Про це йдеться у заяві Європейського Союзу щодо агресії Росії проти України та незаконної окупації Криму, виголошеній на засіданні Постійної ради ОБСЄ, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми вітаємо підтвердження в гуманітарній робочій групі (Тристоронньої контактної групи – ред.) готовності до одночасного відкриття двох додаткових контрольних пунктів в'їзду-виїзду у Золотому та Щасті Луганської області не пізніше 10 листопада 2020 року. Ми закликаємо негайно розпочати підготовчі та будівельні роботи", - йдеться у заяві.

При цьому наголошується, що ЄС вітає досягнуту 22 липня у ТКГ домовленість про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню, яка набула чинності 27 липня. Євросоюз також висловлює сподівання, що ці заходи "принесуть більше миру цивільному населенню".

"Уважно стежачи за ситуацією, ми вітаємо перші позитивні наслідки припинення вогню і закликаємо сторони повністю дотримуватися домовлених заходів щодо припинення вогню", - заявили в ЄС.

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Як повідомлялося, на засіданні ТКГ 22 липня було досягнуто домовленість про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню з 27 липня.

Крім того, учасники переговорів підтвердили готовність одночасно відкрити два нові контрольні пункти в'їзду-виїзду на лінії зіткнення в н. п. Золоте і Щастя Луганської області не пізніше 10 листопада 2020 року.

Зараз українська влада вирішує, де можна буде облаштувати КПВВ у Щасті. Пункт пропуску в Золотому вже збудовано, однак російська окупаційна адміністрація блокувала його відкриття.