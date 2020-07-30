У Станиці відкриють пункт ПЛР-тестування

У Станиці Луганській має запрацювати мобільний пункт, де можна буде добровільно здати матеріал для проходження ПЛР-тестування.

Про це заявив голова Луганської обладержадміністрації Сергій Гайдай у четвер на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє пресслужба Луганської ОДА.

«У разі отримання негативного тесту, це дозволить не перебувати на самоізоляції людям, які прибувають через контрольний пункт в’їзду-виїзду з тимчасово окупованих територій», – наголосив Гайдай.

Заступник директора Луганського обласного лабораторного центру МОЗ України Володимир Жданов доповів про основні показники стосовно запровадження або послаблення карантинних заходів в області: інцидентність на 100 000 населення (9 випадків за 7 днів) – 1,36; заповненість ліжок хворими – 4,24; середня кількість тестувань – 56,47; коефіцієнт виявлення випадків інфікування – 0,8 %.

Зазначається, що дослідження методом ПЛР проводять вірусологічна лабораторія вищеназваного центру та ТОВ «КДЛ «Фармбіотест». Дослідження методом ІФА – 9 лабораторій області. Серед них чотири приватні, а також клінічні лабораторії, розташовані у Біловодському, Сватівському, Старобільському, Попаснянському та Новоайдарському районах.