Окупанти двічі порушили "тишу" - біля Оріхового та Новотошківського

Станом на 17.00 30 липня російські окупаційні війська двічі порушили режим "тиша". Вони по одному разу застосували стрілецьку зброю біля Оріхового, а гранатомет неподалік Новотошківського.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу Об'єднаних сил.

"У смугах відповідальності більшості бойових бригад обстрілів з боку противника не зафіксовано. Від початку поточної доби обліковано 2 факти недотримання ворогом режиму "тиша". Для провокації українських захисників біля Оріхового збройні формування Російської Федерації використали стрілецьку зброю, а неподалік Новотошківського додався ще й постріл з підствольного гранатомета", - зазначається у повідомленні.

Вогневі провокації були неприцільними, і тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали.

Втрат внаслідок ворожих обстрілів немає.

Як повідомляв Укрінформ, з 27 липня на Донбасі встановлюється режим повного і всеосяжного припинення вогню.

Про встановлення повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 27 липня домовилася Тристороння контактна група під час засідання у форматі відеоконференції, яка відбулася 22 липня.