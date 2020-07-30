Окупанти двічі порушили "тишу" - біля Оріхового та Новотошківського
Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу Об'єднаних сил.
"У смугах відповідальності більшості бойових бригад обстрілів з боку противника не зафіксовано. Від початку поточної доби обліковано 2 факти недотримання ворогом режиму "тиша". Для провокації українських захисників біля Оріхового збройні формування Російської Федерації використали стрілецьку зброю, а неподалік Новотошківського додався ще й постріл з підствольного гранатомета", - зазначається у повідомленні.
Вогневі провокації були неприцільними, і тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали.
Втрат внаслідок ворожих обстрілів немає.
Як повідомляв Укрінформ, з 27 липня на Донбасі встановлюється режим повного і всеосяжного припинення вогню.
Про встановлення повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 27 липня домовилася Тристороння контактна група під час засідання у форматі відеоконференції, яка відбулася 22 липня.