В українській армії за добу - 20 нових випадків COVID-19

Станом на ранок 30 липня в ЗСУ на COVID-19 хворіють 159 осіб. Кількість нових випадків за останню добу – 20.

Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

«Станом на 10.00 30 липня у ЗСУ на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 159 осіб. Всього за час пандемії одужало – 612 осіб, летальних випадків – 5. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 580 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 103 особи. За минулу добу зареєстровано 20 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, в закладах охорони здоров’я перебувають 6 осіб (Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 3 військовослужбовці, Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" - 1 військовослужбовець, Житомирський військовий госпіталь – 1 працівник ЗСУ, Рівненський військовий госпіталь – 1 військовослужбовець).

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходяться 14 осіб (Київська область – 4 військовослужбовці та 1 працівник ЗСУ, Львівська область – 3 військовослужбовці та 2 працівники ЗСУ, Житомирська область – 3 військовослужбовці та 1 працівник ЗСУ).

Стан здоров’я пацієнтів задовільний.

Фото: ДПСУ