МОЗ затвердить положення про роботу екстреної медичної допомоги

Міністерство охорони здоров'я затвердить нове положення про роботу екстреної медичної допомоги.

Про це на брифінгу 27 липня сказала перша заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Садов'як, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Підготовлені зміни до 370 наказу від 2009 року, якими будуть затверджені нові положення і порядки. Даний наказ знаходиться на погодженні центральних органів виконавчої влади. Він буде передбачати типове положення про відділення екстреної медичної допомоги у багатопрофільних лікарнях інтенсивної терапії, правила виклику бригади екстреної медичної допомоги, порядок транспортування пацієнтів бригадами екстреної меддопомоги, порядок дій працівників системи екстреної медичної допомоги під час виникнення надзвичайних ситуацій при ліквідації їх медико-санітарних наслідків”, - наголосила Садов’як.

За її словами, також готується затвердження порядку надання медичної допомоги пацієнтам з гострим мозковим інсультом в системі екстреної медичної допомоги, який буде регламентувати маршрути таких пацієнтів.

За даними МОЗ, в системі екстреної меддопомоги працює 2 954 бригади, в кожній з яких від 2 до 4 працівників. Всього в системі екстреної меддопомоги працює 39 758 спеціалістів, з яких лікарів - 4 391, середнього медичного персоналу -18 646, диспетчерів - 2 615, молодшого медичного персоналу - 4 361, водіїв машин екстреної меддопомоги - 9 474 особи.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство охорони здоров’я визначило категорій терміновості викликів бригади екстреної медичної допомоги і розробило алгоритми реагування на них.