Сили ООС допомогли відновити майже 300 пошкоджених обстрілами будинків

Крім захисту держави від зовнішнього ворога, Об’єднані сили долучаються і до відновлення та розбудови Донбасу.

Про це сказав на брифінгу Командувач Об’єднаних сил Володимир Кравченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Усі звертають увагу тільки на одну функцію Збройних Сил України - це захист держави від зовнішнього ворога. Однак Об’єднаним силам притаманна й інша функція - це відновлення і розбудова визволених міст Донеччини і Луганщини", – сказав командувач Об’єднаних сил.

Він повідомив, що завдяки скоординованій з місцевими органами влади взаємодії тільки цього року вдалося відновити 295 житлових будинків у 12 населених пунктах.

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Також скоординовано пересування 5386 гуманітарних конвоїв у районі проведення ООС від 47 міжнародних, гуманітарних, благодійних організацій та Фондів, загальною вагою понад 816 тонн. Відновлюються об’єкти дорожньої інфраструктури, мережі енерго- та водопостачання. Проведено 63 заходи з патріотичного виховання молоді в 32 населених пунктах у 108 шкільних та дошкільних закладах. Надано медичну допомогу майже 13 тисячам осіб цивільного населення.

Кравченко додав, що, окрім цього, було організовано гасіння масштабних пожеж силами та засобами підрозділів Об’єднаних сил, «допомагали місцевому населенню ліквідовувати наслідки стихії, надавали медичну допомогу, підвозили питну воду, розчищали за допомогою інженерної техніки під’їзди до будинків та дороги в населених пунктах, допомагали відновлювати будинки та об’єкти інфраструктури".

Він також зауважив: «Ми знаємо ціну “хлібного”, “шкільного” та багатьох інших оголошених режимів припинення вогню. Хочу запевнити всіх, ми дійсно прагнемо миру, однак нехай наша миролюбність не вводить в оману противника і не розцінюється як слабкість. Ми завжди готові до адекватної відсічі ворогу».

Як повідомлялося, відсьогодні вогонь у відповідь дозволяється лише за наказом керівництва ЗСУ. Про видання таких наказів буде повідомлено Тристоронній контактній групі, йдеться у заяві Міністерства оборони України.

Про встановлення повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 27 липня домовилася Тристороння контактна група під час засідання у форматі відеоконференції, яке відбулося 22 липня.