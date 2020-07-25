На Донбасі від початку доби - 11 ворожих обстрілів, втрат немає

Збройні формування Російської Федерації у суботу 11 разів порушили режим припинення вогню із застосуванням важкого озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Неподалік населеного пункту Опитне у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру. А по опорних пунктах наших захисників поблизу Водяного та Авдіївки загарбники вели вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що по українських воїнах поблизу Попасної та Оріхового, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", російсько-окупаційні війська використали міномети 120-го калібру.

Неподалік Троїцького та Новозванівки противник застосував 120 та 82-мм міномети, а також – великокаліберні кулемети. В районі населеного пункту Новоолександрівка противник вів вогонь із мінометів 120-го калібру, а біля Причепилівки – зі станкових протитанкових гранатометів.

На інших ділянках лінії розмежування дотримувався режим тиші.

За поточну добу, внаслідок ворожих обстрілів, втрат серед українських захисників немає.

На ділянках розведення №1, №2 та № 3 обстрілів не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.