Дейнеко відвідав новостворену прикордонну комендатуру на Донбасі

Голова Держприкордонслужби особисто ознайомився, як сьогодні організована служба прикордонників, які беруть участь у стримуванні російської агресії на Донбасі.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

"Генерал-майор Сергій Дейнеко відвідав новостворену прикордонну комендатуру швидкого реагування та підрозділи, що виконують завдання у межах дорожнього коридору "Донецьк-Курахове", - йдеться в повідомленні.

Керівникам підрозділів Дейнеко наголосив, що головним завданням є збереження життя та здоров’я кожного прикордонника.

Читайте також: На Львівщині прикордонникам повернули понад 10 тисяч гектарів

«Ідеологія Служби зараз – це піклування про прикордонника. Він має бути забезпечений усім необхідним. Несення служби та побут мають бути комфортні. А безпека прикордонників, особливо тут, в районі операцій Об’єднаних сил, мають бути наріжним каменем рішень командирів усіх ланок», - сказав голова Держприкордонслужби України.

Фото: dpsu.gov.ua