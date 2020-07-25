В українській армії на COVID-19 хворіють 155 осіб, за добу – 10 випадків

У Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, наразі хворіє 155 осіб, за минулу добу зареєстровано 10 нових випадків.

Про це повідомляє Командування медичних сил ЗСУ у Facebook.

"Станом на 10.00 25 липня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 155 осіб.

Всього за час пандемії одужало – 566 осіб, летальних випадків – 5. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 410 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 25 осіб" - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за минулу добу зареєстровано 10 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

"З них в закладах охорони здоров’я перебуває 4 особи (Військово-медичний клінічний центр Південного регіону – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗСУ, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 1 військовослужбовець, Рівненський військовий госпіталь – 1 військовослужбовець). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування" - додали медики.

Крім того, на лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходиться 6 осіб (Київська область – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗСУ, Львівська область – 3 військовослужбовці, Одеська область – 1 військовослужбовець). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 25 липня в Україні лабораторно підтверджені 63 929 випадків COVID-19, за добу — 1106 нових.