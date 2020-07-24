Окупанти блокують проїзд представників ОБСЄ на Донбасі - прикриваються карантином

Окупаційна влада продовжує блокувати проїзд представників місії ОБСЄ через контрольні пункти в'їзду-виїзду.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру штабу ООС.

"Перетинаючи лінію розмежування зі сторони підконтрольної уряду України території, вони щораз отримують відмову від представників російсько-окупаційних військ у проїзді на тимчасово окуповану територію", - йдеться у повідомленні

Окупанти мотивують відмову проведенням карантинних заходів.

Як повідомляв Укрінформ з посиланням на повідомлення Української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін, зі сторони збройних формувань Російської Федерації відбувається обмеження свободи пересування патрулів СММ ОБСЄ біля ділянок розведення сил та засобів.

Українська сторона офіційно поінформувала генерального секретаря ООН, що російська окупаційна влада на захоплених територіях на сході України заборонила доступ спостерігачам СММ ОБСЄ під приводом карантинних заходів.