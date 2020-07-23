Окупанти двічі за день порушили "тишу" на Донбасі

Незаконні збройні формування Російської Федерації сьогодні двічі порушили режим припинення вогню.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру ООС.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник на світанку відкривав вогонь у бік українських опорних пунктів поблизу Старогнатівки. Ще один обстріл зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Неподалік Причепилівки збройні формування РФ вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

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За поточну добу внаслідок ворожих обстрілів втрат у лавах Об’єднаних сил немає, поінформували у штабі.

Фото: mil.gov.ua