В українській армії - 143 хворих на COVID-19, за добу виявили 16 випадків

Станом на ранок 23 липня в ЗСУ на COVID-19 хворіє 143 особи, за останню добу виявлено 16 нових випадків.

Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ у Facebook.

«Станом на 10.00 23 липня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 143 особи. Всього за час пандемії одужало – 551 особа, летальних випадків – 5. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 354 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 63 особи. За минулу добу зареєстровано 16 нових випадків», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, у закладах охорони здоров’я наразі перебуває 9 осіб (Національний військово-медичний клінічний центр «ГВКГ» – 1 військовослужбовець, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 4 військовослужбовці, Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – 2 працівники ЗСУ, Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону – 1 військовослужбовець, Конотопська ЦРЛ – 1 військовослужбовець). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходиться 7 осіб (Київська область – 2 військовослужбовці та 1 працівник ЗСУ, Львівська область – 2 військовослужбовців, Сумська область – 2 військовослужбовці).

Стан здоров’я пацієнтів задовільний, у них спостерігається легкий перебіг захворювання.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 23 липня в Україні лабораторно підтверджені 61 851 випадок COVID-19, за добу - 856.