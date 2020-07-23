Росія посилює напругу в Чорноморському регіоні – Таран

Мілітаризація Росією анексованого Криму провокує напругу в басейнах Чорного та Азовського морів.

Про це 22 липня під час завершального засідання Форуму безпеки співробітництва ОБСЄ сказав міністр оборони України Андрій Таран, передає Крим.Реалії.

"Я хотів би зробити чіткий і рішучий наголос на одному питанні – російська агресія проти України залишається головною проблемою нашої національної та регіональної безпеки", – підкреслив Таран.

Він також нагадав, що Росія створює перешкоди вільному судноплавству в регіоні.

Також повідомляється, що держави-учасники ОБСЄ підтвердили непохитну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Вони висловили стурбованість через проведення Росією 17-21 липня цього року неочікуваних масштабних військових навчань.

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Як повідомлялося, спланована збройна агресія Росії проти України почалася 20 лютого 2014 року з військової операції збройних сил РФ за захоплення частини території України — Кримського півострова. Згодом російські регулярні війська і керовані РФ бойовики окупували окремі райони Донецької та Луганської областей України.

Фото: mil.gov.ua