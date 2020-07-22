В Офісі Президента нагадали умови для проведення виборів на Донбасі

Повне і всеосяжне припинення вогню є базовою передумовою для політичного врегулювання ситуації на Донбасі, однак для проведення там виборів потрібно виконати низку умов.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента України за підсумками засідання ТКГ.

"У межах політичної групи було наголошено, що повне та всеосяжне припинення вогню є базовою передумовою для політичного врегулювання", - йдеться в повідомленні.

В ОП підкреслили, що вибори на тимчасово окупованих територіях України можливі виключно за таких умов:

після всеосяжної деескалації;

після виведення іноземних військових підрозділів і техніки, роззброєння незаконних збройних формувань;

відновлення контролю з боку уряду України над українсько-російським кордоном;

вибори мають відбуватися виключно згідно із законодавством України та з дотриманням Копенгагенських стандартів ОБСЄ.

Як повідомлялося, на засіданні ТКГ у середу дійшли згоди щодо повного та всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування з 27 липня.