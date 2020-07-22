В українській армії за добу - 14 випадків коронавірусу

Станом на ранок 22 липня у Збройних силах України на COVID-19 хворіють 134 особи. За попередню добу виявили 14 нових випадків.

Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

«Станом на 10.00 22 липня у Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 хворіють 134 особи.

"Загалом за час пандемії одужали – 544 особи, летальних випадків – 5. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 414 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 65 осіб. За минулу добу зареєстровано 14 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, в закладах охорони здоров’я перебувають 5 осіб (Національний військово-медичний клінічний центр «ГВКГ» – 1 військовослужбовець, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 2 військовослужбовці та 1 працівник ЗСУ, Військово-медичний клінічний центр Південного регіону – 1 військовослужбовець). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 9 осіб (Київська область – 2 військовослужбовці, Львівська область – 5 військовослужбовців, Івано-Франківська область – 1 військовослужбовець, Полтавська область – 1 військовослужбовець). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Як повідомлялося, станом на 22 липня в Україні лабораторно підтверджені 60 995 випадків COVID-19, за добу — 829.