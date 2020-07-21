Поранений під Павлополем український військовий помер у лікарні

Український військовий, поранений у вівторок під Павлополем у Донецькій області, помер у лікувальному закладі.

Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.

"Із сумом повідомляємо, що один із військовослужбовців, який сьогодні був поранений в районі населеного пункту Павлопіль, на жаль, помер у лікувальному закладі від отриманих осколкових поранень", - йдеться у повідомленні.

Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі й щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна і запевняє, що такі підступні дії російсько-окупаційних військ не залишаться безкарними. "За свої злочини ворог понесе заслужене покарання", - наголошують у штабі ООС.

Загалом, від початку доби внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець загинув, ще один – отримав поранення.