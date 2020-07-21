Під Павлополем поранені двоє українських військових

Сьогодні, 21 липня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли українських захисників поблизу Павлополя.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру ООС.

"Внаслідок обстрілів із автоматичних станкових гранатометів двоє наших воїнів отримали осколкові поранення. Військовослужбовців оперативно доставили до лікувального закладу та надали належну медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що у відповідь українські воїни застосували наявні вогневі засоби та дали агресору гідну відсіч. Втрати противника уточнюються.

Як повідомлялося, за добу 20 липня збройні формування РФ 17 разів обстрілювали позиції Об'єднаних сил, в результаті один український військовослужбовець загинув, ще один зазнав поранення.