Під Павлополем поранені двоє українських військових

Під Павлополем поранені двоє українських військових

Укрінформ
Сьогодні, 21 липня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли українських захисників поблизу Павлополя.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру ООС.

"Внаслідок обстрілів із автоматичних станкових гранатометів двоє наших воїнів отримали осколкові поранення. Військовослужбовців оперативно доставили до лікувального закладу та надали належну медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що у відповідь українські воїни застосували наявні вогневі засоби та дали агресору гідну відсіч. Втрати противника уточнюються.

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Як повідомлялося, за добу 20 липня збройні формування РФ 17 разів обстрілювали позиції Об'єднаних сил, в результаті один український військовослужбовець загинув, ще один зазнав поранення.

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