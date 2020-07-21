У ЗСУ шість нових випадків COVID-19, одна людина - у тяжкому стані

Станом на ранок 21 липня в Збройних силах України на коронавірус хворіє 140 осіб, один працівник ЗСУ перебуває у важкому стані. За добу в ЗСУ виявлено 6 нових випадків інфікування.

Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

“Станом на 10.00 21 липня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 хворіє 140 осіб. Всього за час пандемії одужало – 524 особи, летальних випадків – 5. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 374 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 136 осіб. За минулу добу зареєстровано 6 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19”, - йдеться в повідомленні.

Також зазначено, що в закладах охорони здоров’я перебуває 3 особи: у Військово-медичному клінічному центрі Західного регіону – 1 військовослужбовець, Броварській ЦРЛ – 1 працівник ЗСУ, у Київській міській лікарні №4 — один працівник ЗСУ, стан здоров'я останнього — важкий.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходиться 3 особи (Київська область – 1 військовослужбовець та 2 працівники ЗСУ). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Як повідомлялося, в Україні станом на 21 липня лабораторно підтверджено 60 166 випадків COVID-19, з них за добу – 673.