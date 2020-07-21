У Сухопутних військах ЗСУ від початку пандемії - 219 випадків COVID-19

За час пандемії у Сухопутних військах ЗСУ зафіксовано 219 випадків захворювання на COVID-19.

Про це попідмовляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

“Станом на 21 липня 2020 року у Сухопутних військах Збройних сил України всього за час пандемії зафіксовано 219 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. З цього числа 183 особи одужали, 33 перебувають на ізоляції, у тому числі на самоізоляції”, - йдеться в повідомленні.

При цьому, зафіксовано три летальні випадки від коронавірусу, про які вже повідомляли представники Командування медичних сил ЗСУ.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 21 липня лабораторно підтверджено 60166 випадків COVID-19, з них за добу – 673. Протягом доби зафіксовано 20 нових летальних випадків.