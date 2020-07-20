ЗСУ прийняли на озброєння тактичну бойову машину "Дозор-Б"

Тактичну бойову колісну машину "Дозор-Б" прийнято на озброєння Збройних Сил України.

Про це повідомляє пресслужба Укроборонпрому з посиланням на наказ Міністерства оборони України №245.

"Дозор-Б" входить до лінійки броньованої техніки Концерну, яка була прийнята на озброєння ЗСУ після початку війни на сході України. Перша партія "Дозорів" пройшла випробування безпосередньо на фронті ще у 2016 році. Після цього машину доопрацювали та покращили, провели підконтрольну експлуатацію із позитивними результатами. І ось нарешті "Дозор-Б" прийнято на озброєння, що дає змогу розпочати підготовку до її серійного виробництва. Також прийняття на озброєння підвищує експортний потенціал цієї бронемашини", – цитує пресслужба гендиректора концерну Айвараса Абромавичуса.

Тактична бойова колісна машина "Дозор-Б" – повнопривідна броньована машина з колісною формулою 4х4. Створена як багатоцільовий захищений транспортний засіб для перевезення особового складу, озброєння та військового обладнання масою до 2 тонн.

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Машина призначена для використання в підрозділах сухопутних військ, військової поліції, розвідувальних та тилових підрозділах. У залежності від призначення передбачається різне виконання при виробництві: бронетранспортер, санітарна, командно-штабна, розвідувально-дозорна та інші спеціальні машини.

Державне підприємство "Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені O.O. Морозова" є одним із основних підприємств у складі державного концерну "Укроборонпром", що займається розробкою та виробництвом бронетанкової техніки.