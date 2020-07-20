Бійці одеського "Шторму" вирушили в зону проведення ООС

У зону ООС відбули співробітники одеського батальйону патрульної служби поліції особливого призначення "Шторм".

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Одеської області.

"35 співробітників батальйону патрульної служби поліції особливого призначення вирушили до Маріуполя", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, впродовж двох місяців бійці "Шторму" будуть охороняти стратегічні об'єкти, чергуватимуть на блокпостах і забезпечуватимуть публічну безпеку та правопорядок.

Фото: npu.gov.ua