В українській армії виявили вже 140 випадків COVID-19, за добу - 13

Станом на 10.00 19 липня в Збройних Силах України хворіє 140 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. За добу зареєстровано 13 нових випадків.

Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України.

"За минулу добу зареєстровано 13 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них у закладах охорони здоров’я перебуває 1 військовослужбовець (Національний військово-медичний клінічний центр “ГВКГ”). Стан пацієнта задовільний, отримує необхідне лікування.", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всього за час пандемії одужало – 516 осіб, летальних випадків – 5. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 296 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 43 особи.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 12 осіб (військові частини Київської області – 7 військовослужбовців і 2 працівники ЗС України - та Львівської області – 2 військовослужбовці і 1 працівник ЗС України). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Станом на ранок 19 липня в Україні лабораторно підтверджені 58 842 випадки COVID-19, за добу — 731 новий.