Окупанти застосовують ПТРК і гранатомети - три обстріли за день

Станом на 17.00 18 липня, російські окупаційні війська тричі обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі, втрат серед українських захисників немає.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.

"18 липня збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню", - зазначається у повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", окупанти на світанку вели вогонь з протитанкових ракетних комплексів та станкових протитанкових гранатометів поблизу Старогнатівки. А після обіду - з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї неподалік Водяного.

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Ще один факт припинення вогню зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Тут ворог здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів біля Хутора Вільний.

За поточну добу втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

Сьогодні збройні формування РФ також обстріляли ділянку розведення сил та засобів № 3 Богданівка. Зі сторони Петрівського противник здійснив три черги зі стрілецької зброї.

На ділянках розведення №1 та №2 обстрілів не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.