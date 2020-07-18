Окупанти застосовують ПТРК і гранатомети - три обстріли за день
Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.
"18 липня збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню", - зазначається у повідомленні.
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", окупанти на світанку вели вогонь з протитанкових ракетних комплексів та станкових протитанкових гранатометів поблизу Старогнатівки. А після обіду - з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї неподалік Водяного.
Ще один факт припинення вогню зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Тут ворог здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів біля Хутора Вільний.
За поточну добу втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.
Сьогодні збройні формування РФ також обстріляли ділянку розведення сил та засобів № 3 Богданівка. Зі сторони Петрівського противник здійснив три черги зі стрілецької зброї.
На ділянках розведення №1 та №2 обстрілів не зафіксовано.
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.