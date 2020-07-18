Окупанти обстріляли з ПТРК захисників Старогнатівки
Укрінформ
Зранку 18 липня російські окупаційні війська обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу Старогнатівки.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
"Сьогодні, 18 липня, від початку поточної доби, станом на 12.00, російсько-окупаційні війська знову не спроміглися дотриматися тиші. Зранку від окупованого села Староласпа ворог вів обстріл з протитанкових ракетних комплексів та гранатометів по наших захисниках Старогнатівки", - зазначається у повідомленні.
За наявною інформацією, бойових втрат серед наших оборонців немає.
Втрати ворога уточнюються.