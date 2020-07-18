На Донбасі - 18 порушень “тиші" за добу, окупанти стріляють з мінометів та ПТРК

17 липня збройні формування Російської Федерації 18 разів порушили режим припинення вогню, обстрілюючи українські позиції з мінометів калібру 82 мм, гранатометів, ПТРК, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу сил ООС.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», поблизу Талаківки, Старогнатівки, Верхньоторецького, Мар’їнки, Кам’янки, Водяного, Гнутового, Пищевика та Широкиного противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Неподалік Авдіївки ворог обстрілював опорні пункти наших захисників з мінометів 82-го калібру, гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

У штабі додають, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», біля Новотошківського, агресор двічі застосував міномети калібру 82 мм, озброєння БМП та великокаліберні кулемети.

"Також неодноразово окупанти відкривали вогонь з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї неподалік населеного пункту Луганське", - кажуть військові.

За минулу добу втрат серед українських захисників немає. За даними розвідки, 17 липня наші захисники знищили одного загарбника.

Читайте також: Під Водяним бійці ООС зупинили ворожий обстріл вогнем у відповідь

"Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська активності не проявляли, за поточну добу втрат серед українських воїнів немає. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - резюмували у штабі ООС.