На Донбасі - три порушення “тиші", окупанти стріляють із мінометів і ПТРК

Станом на 17.00 17 липня російські окупаційні війська 3 рази обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі, втрат серед українських захисників немає.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС.

"17 липня незаконні збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню. Наші воїни негайно реагували на усі можливі загрози з боку загарбників", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік Водяного противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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Поблизу населеного пункту Новотошківське, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», проти наших оборонців агресор застосував міномети 82-го калібру. Пізніше, противник проявив вогневу активність і біля Луганського, використавши при цьому протитанковий ракетний комплекс, станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

За поточну добу втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

Зазначається, що українські військовослужбовці діяли рішуче та жорстко відповіли ворожим підрозділам, змушуючи окупаційні війська припинити свої дії. Втрати противника уточнюються.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 обстрілів не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Фото: Міноборони