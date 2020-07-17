На Донбасі - три порушення “тиші", окупанти стріляють із мінометів і ПТРК
Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС.
"17 липня незаконні збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню. Наші воїни негайно реагували на усі можливі загрози з боку загарбників", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік Водяного противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Поблизу населеного пункту Новотошківське, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», проти наших оборонців агресор застосував міномети 82-го калібру. Пізніше, противник проявив вогневу активність і біля Луганського, використавши при цьому протитанковий ракетний комплекс, станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.
За поточну добу втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.
Зазначається, що українські військовослужбовці діяли рішуче та жорстко відповіли ворожим підрозділам, змушуючи окупаційні війська припинити свої дії. Втрати противника уточнюються.
На ділянках розведення №1, №2 та №3 обстрілів не зафіксовано.
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.
Фото: Міноборони