Росія проводить ротацію кадрових офіцерів на Донбасі – розвідка

На тимчасово окупованих частинах Донецької та Луганської областей зросла кількість осіб, які прибувають з території Росії для влаштування на посади рядового складу у підрозділах російських окупаційних військ.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.

«З початку поточного тижня під контролем комплексної комісії ЗС РФ проводиться ротація кадрових російських офіцерів командного складу з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК оперативного угруповання російсько-окупаційних військ. Крім того, зросла кількість осіб, які прибувають з території Росії для влаштування на посади рядового складу у підрозділах окупантів», - повідомив речник.

Праута також зазначив, що до 10% з числа прибулих були ізольовані на карантин у зв’язку з виявленням у них захворювання на коронавірус.