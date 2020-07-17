Окупанти гатять з артилерії та мінометів, поранені четверо військових

За минулу добу окупанти 13 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«16 липня збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до використання на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 122 мм, 120-ти та 82-х мм міномети, гранатомети різних систем, зенітні установки, великокаліберні кулемети, снайперську та стрілецьку зброю», - йдеться у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», противник п’ять разів відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, зенітної установки та стрілецької зброї по оборонцях Водяного. Поблизу населеного пункту Опитне агресор використав не тільки гранатомети, а й кулемети та стрілецьку зброю. На підступах до Старогнатівки, Гнутового та Авдіївки ворог вів вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, а неподалік Мар’їнки – з кулеметів і снайперської зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», поблизу Новозванівки агресор застосував артилерійські системи калібру 122 мм. Неподалік Причепилівки противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї. Також біля населеного пункту Оріхове по наших опорних пунктах російсько-окупаційні війська задіяли міномети 120-го та 82-го калібру, а ще – гранатомети та кулемети.

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів троє захисників Об’єднаних сил отримали поранення, ще один воїн – бойове травмування.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню.

Ворог зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вів вогонь по опорних пунктах наших захисників біля Водяного.

За наявною інформацією втрат за поточну добу серед українських захисників немає.