Окупанти п’ять разів зривали “тишу” - Водяне обстріляли тричі
Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.
"16 липня збройні формування Російської Федерації п’ять разів порушили режим припинення вогню", - зазначається у повідомленні.
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог тричі обстріляв наші опорні пункти неподалік Водяного з гранатометів різних систем, зенітної установки, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також противник задіяв станкові протитанкові гранатомети, кулемети великого калібру та стрілецьку зброю біля Старогнатівки. А біля Мар’їнки агресор використав великокаліберні кулемети та снайперську зброю.
За поточну добу втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.
На ділянках розведення №1, №2 та №3 обстрілів не зафіксовано.
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.
Фото: Міноборони