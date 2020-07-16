Окупанти п’ять разів зривали “тишу” - Водяне обстріляли тричі

Станом на 17.00 16 липня російські окупаційні війська 5 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі, втрат серед наших захисників немає.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.

"16 липня збройні формування Російської Федерації п’ять разів порушили режим припинення вогню", - зазначається у повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог тричі обстріляв наші опорні пункти неподалік Водяного з гранатометів різних систем, зенітної установки, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також противник задіяв станкові протитанкові гранатомети, кулемети великого калібру та стрілецьку зброю біля Старогнатівки. А біля Мар’їнки агресор використав великокаліберні кулемети та снайперську зброю.

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За поточну добу втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 обстрілів не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Фото: Міноборони