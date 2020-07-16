Російська техніка на Донбасі: дрон зафіксував бронеавтомобіль “Тигр”

На окупованій Росією території Донбасу зафіксовано російський багатоцільовий бронеавтомобіль «Тигр».

Про це повідомляється на сайті міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm.

«8 липня 2020 на Донбасі з безпілотника зафільмували одну з модифікацій російського бронеавтомобіля «Тигр». Волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm отримали фото та відео, яке підтверджує фіксацію цього зразка техніки, провели геолокацію та ідентифікацію моделі», - йдеться у повідомленні.

Волонтери встановили, що з високим ступенем вірогідності цей бронеавтомобіль належить до російського сучасного комплексу МК-БЛА-01 та виконував на Донбасі спеціальні завдання.

Волонтери InformNapalm дослідили відеокадри, провели геолокаційну прив’язку та визначили точні координати розміщення цього зразка техніки: 48.093482, 37.787252.

Зазначається, що російський багатоцільовий бронеавтомобіль «Тигр» має багато різних модифікацій - від командно-штабних машин для перевезення керівного командного складу, до колісної бази для комплексів з озброєнням, або комплексів РЕБ.

В даному випадку відсутність на даху цього зразка «Тигру» люка для особового складу, відсутність озброєння та додаткових елементів, а також наявність поряд з ним елементів, схожих на супутникову антену, дозволяють припустити, що цей автомобіль є зразком російського сучасного комплексу МК-БЛА-01.

Як пояснили в InformNapalm, мобільний комплекс МК-БЛА-01 призначений для здійснення контролю над обстановкою і ведення повітряної розвідки, контроль з повітря за важливими стратегічними об’єктами. Використовується в цілях радіолокаційної та радіорозвідки в ході ведення спецоперацій. Проводить картографічну зйомку місцевості з досить високою точністю. Через комплекс також може бути організовано отримання і уточнення інформації в ході проведення оперативних заходів. У заброньованому просторі салону автомобіля встановлені спеціальні контейнери для транспортування БПЛА двох модифікацій: «Стрекоза» (тип Zala 421-08) та «Ластівка» (тип Zala 421-04М). Там також розміщується спеціальне обладнання для проведення їх діагностики та обслуговування.

У розвідувальній спільноті також нагадали, що бронеавтомобілі «Тигр» збройних сил РФ активно використовували також під час захоплення та окупації Криму для блокування й штурмів українських військових об’єктів.

Як повідомлялося, спланована збройна агресія Росії проти України розпочалася 20 лютого 2014 року з військової операції збройних сил РФ із захоплення частини території України – Кримського півострова. Згодом російські регулярні війська та керовані РФ бойовики окупували окремі райони Донецької та Луганської областей України.

Фото: InformNapalm