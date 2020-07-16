Російська техніка на Донбасі: дрон зафіксував бронеавтомобіль “Тигр”

Російська техніка на Донбасі: дрон зафіксував бронеавтомобіль “Тигр”

Фото, відео
Укрінформ
На окупованій Росією території Донбасу зафіксовано російський багатоцільовий бронеавтомобіль «Тигр».

Про це повідомляється на сайті міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm.

«8 липня 2020 на Донбасі з безпілотника зафільмували одну з модифікацій російського бронеавтомобіля «Тигр». Волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm отримали фото та відео, яке підтверджує фіксацію цього зразка техніки, провели геолокацію та ідентифікацію моделі», - йдеться у повідомленні.

Волонтери встановили, що з високим ступенем вірогідності цей бронеавтомобіль належить до російського сучасного комплексу МК-БЛА-01 та виконував на Донбасі спеціальні завдання.

Волонтери InformNapalm дослідили відеокадри, провели геолокаційну прив’язку та визначили точні координати розміщення цього зразка техніки: 48.093482, 37.787252.

Зазначається, що російський багатоцільовий бронеавтомобіль «Тигр» має багато різних модифікацій - від командно-штабних машин для перевезення керівного командного складу, до колісної бази для комплексів з озброєнням, або комплексів РЕБ.

В даному випадку відсутність на даху цього зразка «Тигру» люка для особового складу, відсутність озброєння та додаткових елементів, а також наявність поряд з ним елементів, схожих на супутникову антену, дозволяють припустити, що цей автомобіль є зразком російського сучасного комплексу МК-БЛА-01.

Як пояснили в InformNapalm, мобільний комплекс МК-БЛА-01 призначений для здійснення контролю над обстановкою і ведення повітряної розвідки, контроль з повітря за важливими стратегічними об’єктами. Використовується в цілях радіолокаційної та радіорозвідки в ході ведення спецоперацій. Проводить картографічну зйомку місцевості з досить високою точністю. Через комплекс також може бути організовано отримання і уточнення інформації в ході проведення оперативних заходів. У заброньованому просторі салону автомобіля встановлені спеціальні контейнери для транспортування БПЛА двох модифікацій: «Стрекоза» (тип Zala 421-08) та «Ластівка» (тип Zala 421-04М). Там також розміщується спеціальне обладнання для проведення їх діагностики та обслуговування.

У розвідувальній спільноті також нагадали, що бронеавтомобілі «Тигр» збройних сил РФ активно використовували також під час захоплення та окупації Криму для блокування й штурмів українських військових об’єктів.

Читайте також: У МЗС не вірять “миролюбним” заявам Росії, яка розгортає війська на кордоні

Як повідомлялося, спланована збройна агресія Росії проти України розпочалася 20 лютого 2014 року з військової операції збройних сил РФ із захоплення частини території України – Кримського півострова. Згодом російські регулярні війська та керовані РФ бойовики окупували окремі райони Донецької та Луганської областей України.

Фото: InformNapalm

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-