В українській армії за добу - 11 нових випадків коронавірусу

Станом на ранок 16 липня у Збройних силах України на коронавірус хворіє 128 осіб. За останню добу виявили 11 нових випадків.

Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

«Станом на 10.00 16 липня у Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 хворіють 128 осіб. Загалом за час пандемії одужали 494 особи, летальних випадків – 5. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебувають 467 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчих три доби – 88 осіб. За минулу добу зареєстровано 11 нових випадків захворювання на COVID-19», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в закладах охорони здоров’я перебувають 3 особи (Національний військово-медичний клінічний центр ГВКГ – 2 військовослужбовці, військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 1 військовослужбовець). На лікуванні дома під наглядом медичної служби знаходяться 8 осіб (Львівська область – 2 військовослужбовці, Київська область – 4 військовослужбовці та 1 працівник ЗСУ, Рівненська область – 1 військовослужбовець). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, вони мають легкий перебіг захворювання.

Станом на 16 липня в Україні лабораторно підтверджені 56 455 випадків COVID-19, з них за добу - 848.

Фото: ДПСУ