Морпіхи просять не називати імена загиблих до офіційного повідомлення

Бійці 35-ї окремої бригади морської піхоти звернулися з проханням не називати імена загиблих військових доти, поки вони не будуть оприлюднені на офіційних ресурсах.

Про це йдеться в дописі на їх сторінці у Facebook.

«Днями один з підрозділів бригади морської піхоти зазнав втрат на сході України. Особливо українське суспільство сколихнуло вбивство нашого бойового медика російськими окупантами. Ми розділяємо біль та лють, яка переповнює усіх небайдужих українців, і запевняємо, що цей та інші злочини не залишаться для ворога без покарання. Однак, виходячи з низки об'єктивних причин офіційні ресурси не розголошують імена полеглих в той день воїнів. Перед тим, як це зробити, обов'язково повинні бути дотримані певні процедури та протоколи, серед яких головне – повідомити про трагедію рідним та близьким», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, на жаль, інтернет-спільнота вирішила зробити це самостійно, не дочекавшись, коли повернуть з поля бою тіла Героїв і буде дотримана вищезазначена процедура.

«З цього приводу просимо не розповсюджувати імена загиблих доти, поки вони не будуть оприлюднені на офіційних ресурсах!», - закликали морпіхи

Фото: 35 окрема бригада морської піхоти / Facebook.