Вдень і вночі: артилерія ВМС відпрацювала протидію ворожому десанту
Про це повідомляє пресслужба ВМС України на своїй сторінці в Facebook.
"Метою навчань була перевірка злагодженості дій підрозділів, які входять до складу окремої артилерійської бригади, готовність до виконання завдань за призначенням, умінь командирів усіх рівнів, підвищення їх практичних навичок. Набутий досвід буде узагальнено і використано для підготовки інших частин та підрозділів артилерії", - зазначив заступник командувача морської піхоти - начальник артилерії ВМС полковник Олександр Сук.
Артилерія ВМС відпрацювала протидію висадці ворожого десанту в умовах дня і ночі / Фото: ВМС ЗС України
Артилеристи відпрацювали під час навчань нормативи і вдосконалили навички ведення бойових дій в умовах оборони, виконали завдання з вогневого ураження противника, йдеться у повідомленні.
Зазначається, що напередодні виконання вогневих завдань було визначено місця зосередження умовного противника, в тому числі здійснено радіаційну, хімічну і бактеріологічну розвідку, визначено координати цілей. Після цього вчинено вогневу протидію і знищено диверсійно-розвідувальні групи противника.
Особливістю цих навчань були бойові стрільби у складі артбригади в нічний час по морських надводних цілях, у тому числі із застосуванням широкого кола технічних засобів розвідки, і в умовах застосування противником засобів радіоелектронної боротьби. Контроль за навчанням здійснювали представники Генерального штабу ЗС України та Військово-морських сил ЗС України.