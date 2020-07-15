Окупанти зривають «тишу» біля чотирьох населених пунктів
Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.
«Від початку поточної доби, сьогодні, 15 липня, станом на 12.00, російсько-окупаційні війська здійснили 5 обстрілів, в тому числі вели вогонь з важкого озброєння. За наявною інформацією, бойових втрат внаслідок ворожих обстрілів серед наших героїв немає», - повідомив речник.
Так, за словами Гуцуляка, розриви 6 ворожих мін калібру 120 мм зафіксували захисники Талаківки. Крім того, в районі Мар’їнки ворог сьогодні вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Поблизу Новолуганського окупанти порушили режим тиші з АГС та вели обстріл з озброєння БМП. З ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї противник порушував режим тиші в районі села Гнутове.
Втрати противника внаслідок адекватної відповіді українських захисників уточнюються, повідомив Гуцуляк.