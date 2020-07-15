Окупанти зривають «тишу» біля чотирьох населених пунктів

Російські окупаційні війська від початку доби 15 липня п’ять разів відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил. Наразі втрат серед українських захисників не обліковано.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

«Від початку поточної доби, сьогодні, 15 липня, станом на 12.00, російсько-окупаційні війська здійснили 5 обстрілів, в тому числі вели вогонь з важкого озброєння. За наявною інформацією, бойових втрат внаслідок ворожих обстрілів серед наших героїв немає», - повідомив речник.

Так, за словами Гуцуляка, розриви 6 ворожих мін калібру 120 мм зафіксували захисники Талаківки. Крім того, в районі Мар’їнки ворог сьогодні вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Поблизу Новолуганського окупанти порушили режим тиші з АГС та вели обстріл з озброєння БМП. З ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї противник порушував режим тиші в районі села Гнутове.

Втрати противника внаслідок адекватної відповіді українських захисників уточнюються, повідомив Гуцуляк.