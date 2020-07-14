Окупанти обстріляли підступи до Авдіївки та Гнутового, втрат немає

Станом на 17.00 14 липня російські окупаційні війська тричі обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі, втрат серед українських захисників немає.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС.

"14 липня незаконні збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню", - зазначається у повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник на світанку та вдень відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї у передмісті Авдіївки. Також поблизу Гнутового ворог здійснив обстріл з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів.

За поточну добу втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 обстрілів не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.