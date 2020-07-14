Окупанти обстріляли підступи до Авдіївки та Гнутового, втрат немає
Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС.
"14 липня незаконні збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню", - зазначається у повідомленні.
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник на світанку та вдень відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї у передмісті Авдіївки. Також поблизу Гнутового ворог здійснив обстріл з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів.
За поточну добу втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.
На ділянках розведення №1, №2 та №3 обстрілів не зафіксовано.
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.