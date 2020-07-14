В українській армії за добу - 11 нових випадків COVID-19

У Збройних силах України за останню добу виявили 11 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

«За минулу добу зареєстровано 11 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, у медзакладах перебувають 3 особи: два військовослужбовці у Національному військово-медичному клінічному центрі “ГВКГ” і один - у Військово-медичному клінічному центрі Західного регіону. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 8 осіб (Львівська область – 1 військовослужбовець, Тернопільська область – 1 військовослужбовець, Київська область – 3 військовослужбовці та 2 працівники ЗСУ, Житомирська область – 1 працівник ЗСУ). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Загалом станом на ранок 14 липня у ЗСУ на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 128 осіб. За час пандемії одужало 469 осіб, летальних випадків зареєстровано 5.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 465 осіб, у 62 військовослужбовців закінчується ізоляція у найближчі три доби.

Як повідомлялось, станом на 14 липня в Україні лабораторно підтверджено 54 771 випадок COVID-19, зокрема 638 за добу.