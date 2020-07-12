Окупанти вісім разів обстріляли позиції ООС, двоє бійців поранені

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

"На Луганському напрямку противник вранці застосував артилерійські системи калібру 152 мм поблизу Новотошківського, і 120-мм міномети – неподалік Кримського. Біля Хутора Вільного окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що на Донецькому напрямку по околицях Авдіївки ворог близько 5-ї години ранку з боку Спартака випустив 12 мін калібру 120 мм і 8 артилерійських боєприпасів 122-го калібру, а після 7-ї з боку Каштанового задіяв станкові і ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Крім того, захисників Опитного окупанти обстріляли зі станкового протитанкового гранатомета, на українських позиціях також розірвалися 4 міни 120-го калібру.

В районі Мар’їнки бойовики двічі зранку відкривали вогонь по опорних пунктах підрозділів ООС зі станкових і ручних протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї.

"Внаслідок одного із сьогоднішніх ворожих обстрілів двоє українських захисників зазнали осколкових поранень. Після надання першої медичної допомоги воїнів оперативно евакуйовано до лікувального закладу", - нагадали в Міноборони.

Втрати окупантів в результаті вогню у відповідь уточнюються.

Ситуація в районі проведення операції – повністю контрольована, додали у повідомленні.

Фото: Міноборони