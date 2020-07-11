Окупанти випустили 15 мін по позиціях ЗСУ біля Водяного, втрат немає

Російські окупаційні війська 11 липня обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу Водяного з мінометів великого калібру, втрат серед українських військових немає.

Про це під час брифінгу у суботу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

"Сьогодні, 11 липня, російсько-окупаційні війська продовжили застосування заборонених зразків озброєння на приморській ділянці нашої оборони. З близько 4.00 ворог випустив 15 мін 120-го та 82-го калібру по позиціях наших захисників поблизу Водяного", - сказав він.

Речник уточнив, що втрат серед військовослужбовців ЗСУ немає.

За словами Гуцуляка, українські військові продовжують неухильно дотримуватися режиму тиші.