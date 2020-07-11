Окупанти випустили 15 мін по позиціях ЗСУ біля Водяного, втрат немає

Окупанти випустили 15 мін по позиціях ЗСУ біля Водяного, втрат немає

Укрінформ
Російські окупаційні війська 11 липня обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу Водяного з мінометів великого калібру, втрат серед українських військових немає.

Про це під час брифінгу у суботу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

"Сьогодні, 11 липня, російсько-окупаційні війська продовжили застосування заборонених зразків озброєння на приморській ділянці нашої оборони. З близько 4.00 ворог випустив 15 мін 120-го та 82-го калібру по позиціях наших захисників поблизу Водяного", - сказав він.

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Речник уточнив, що втрат серед військовослужбовців ЗСУ немає.

За словами Гуцуляка, українські військові продовжують неухильно дотримуватися режиму тиші.

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