Питання щодо нових точок розведення сил поки залишається відкритим — Єрмак

Питання про нові точки розведення сил по лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях обговорюється, але поки що залишається відкритим.

Про це 10 липня на зустрічі з журналістами в Києві заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, коментуючи результати зустрічі політичних радників лідерів держав-учасниць Нормандського формату, яка відбулася 3 липня в Берліні, передає кореспондент Укрінформу.

За словами Єрмака, "на жаль, досі залишається відкритим питання про точки розведення. Багато питань практично вже погоджено, але остаточного рішення немає".

Також Єрмак сказав, що "дуже близькі до того, щоб узгодити план розмінування, дійсно дуже багато часу витрачено на це, але сьогодні ми дуже близькі до результату".

Як повідомлялося, домовленості про узгодження нових трьох "гуманітарних" точок для подальшого розведення сил на Донбасі було досягнуто під час Нормандського саміту в Парижі наприкінці 2019 року.