На Донбасі побільшало диверсійних груп із кадровими військовими РФ - розвідка

Із початку липня на Донбасі зафіксовано збільшення кількості диверсійно-розвідувальних груп і снайперських пар, укомплектованих кадровими російськими військовими зі складу з’єднань і частин Південного військового округу ЗС РФ.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута із посиланням на інформацією Головного управління розвідки Міноборони.

«Командування російсько-окупаційних військ, попри декларування заяв про прагнення до мирного врегулювання обстановки, продовжує заходи з її дестабілізації. Зокрема, з початку липня зафіксовано збільшення кількості випадків застосування окупантами диверсійно-розвідувальних груп і снайперських пар, у т. ч. укомплектованих кадровими російськими військовослужбовцями, які прибули зі складу з’єднань і частин Південного військового округу ЗС РФ. При цьому для прикриття виходу снайперів і ДРГ у «сіру зону» противник здійснює мінометні обстріли позицій підрозділів Об’єднаних сил», - зазначив Праута.

Крім того, за його словами, окупанти продовжують завозити через неконтрольовані Україною ділянки кордону на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях модернізовані та нові снайперські комплекси російського виробництва.