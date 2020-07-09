На столичному заводі за тиждень відновили АН-26 для ЗСУ
Про це повідомляє пресслужба Укроборонпрому з посиланням на інформацію директора заводу Олександра Пащенка.
"Фахівці "Заводу 410 ЦА" працювали над ремонтом у дві зміни та вже за тиждень відновили літак до стану, який дозволяє здійснити контрольний політ та передати його замовнику найближчим часом, розповів Пащенко", - йдеться в повідомленні.
У пресслужбі нагадали, що 26 червня на території "Заводу 410 ЦА" у одного з літаків Повітряних сил ЗСУ, який проходить капітальний ремонт на підприємстві, склалося ліве шасі, у результаті чого був пошкоджений фюзеляж та інші частини літака.
За цим фактом на підприємстві розпочали перевірку силами внутрішньої служби безпеки, а правоохоронні органи здійснюють розслідування вказаного інциденту в рамках відповідного кримінального провадження.
Перевірка, яка має встановити причини пошкодження, наразі триває.
Державне підприємство "Завод 410 Цивільної Авіації" спеціалізується на діагностиці, ремонті, технічному обслуговуванні, переобладнанні та модернізації авіаційної техніки марки "Ан" в інтересах іноземних та внутрішніх замовників.
Фото: Укроборонпром