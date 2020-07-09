На столичному заводі за тиждень відновили АН-26 для ЗСУ

На столичному держпідприємстві "Завод 410 ЦА" повністю відновили пошкоджений під час підготовки до випробовувального польоту літак АН-26 Повітряних сил Збройних сил України.

Про це повідомляє пресслужба Укроборонпрому з посиланням на інформацію директора заводу Олександра Пащенка.

"Фахівці "Заводу 410 ЦА" працювали над ремонтом у дві зміни та вже за тиждень відновили літак до стану, який дозволяє здійснити контрольний політ та передати його замовнику найближчим часом, розповів Пащенко", - йдеться в повідомленні.

У пресслужбі нагадали, що 26 червня на території "Заводу 410 ЦА" у одного з літаків Повітряних сил ЗСУ, який проходить капітальний ремонт на підприємстві, склалося ліве шасі, у результаті чого був пошкоджений фюзеляж та інші частини літака.

За цим фактом на підприємстві розпочали перевірку силами внутрішньої служби безпеки, а правоохоронні органи здійснюють розслідування вказаного інциденту в рамках відповідного кримінального провадження.

Перевірка, яка має встановити причини пошкодження, наразі триває.

Читайте також: У Харкові наполягають на виконанні обіцянок Укроборонпрому щодо авіазаводу

Державне підприємство "Завод 410 Цивільної Авіації" спеціалізується на діагностиці, ремонті, технічному обслуговуванні, переобладнанні та модернізації авіаційної техніки марки "Ан" в інтересах іноземних та внутрішніх замовників.

Фото: Укроборонпром