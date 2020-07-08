За добу лінію розмежування на Донбасі перетнули майже 1,2 тисячі осіб

За минулу добу лінію розмежування на Донбасі перетнули майже 1,2 тисячі осіб.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

«Згідно з розпорядженнями Командувача об’єднаних сил, пропуск через лінію розмежування здійснюється у трьох контрольних пунктах в’їзду-виїзду. Військовослужбовці Донецького прикордонного загону в КПВВ «Новотроїцьке» протягом 7 липня на в'їзд з тимчасово окупованої території України оформили 297 осіб та 35 транспортних засобів. З контрольованої території до ТОТУ - 163 особи та 6 транспортних засобів. Через КПВВ «Станиця Луганська» вчора лінію розмежування в пішому порядку перетнуло 723 особи. До тимчасово окупованої території – 366, до контрольованої території – 357», - йдеться у повідомленні.

Втім, російсько-окупаційна адміністрація продовжувала часткове блокування проїзду. Так, окупанти повернули 34 особи та 2 транспортних засоби, які прямували на тимчасово окуповану територію. Зі слів повернених громадян, з настанням сутінок перед блокпостом бойовиків залишалися люди, які очікували на пропуск до ТОТУ.

Рух через КПВВ «Мар’їнка» залишається заблокованим бойовиками. Учора гуманітарним коридором Донецьк-Курахове з тимчасово окупованої території прибув лише один чоловік – громадянин Німеччина, якого терористи все ж випустили з ТОТ.

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Як повідомлялося, що всі громадяни, які прибувають з тимчасово окупованої території, зобов’язані пройти двотижневу самоізоляцію, встановивши мобільний додаток «Дій вдома» або, за їх згоди, двотижневу обсервацію в лікувальних закладах, визначених органами місцевої влади. Від обов’язкової самоізоляції (обсервації) звільняються особи, що слідують через лінію розмежування для здачі зовнішнього незалежного оцінювання за наявності підтверджуючих документів.

Наразі прикордонники не можуть гарантувати пропуску з боку російсько-окупаційної влади, тому продовжують роз'яснювати громадянам ризики таких подорожей.

Фото: Держприкордонслужба