На Донбасі поранені четверо українських військових

Збройні формування Російської Федерації від початку доби 7 разів обстріляли українські позиції на Донбасі. Четверо бійців зазнали поранень.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

«7 липня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню, зокрема й і з озброєння, яке давно мало б бути відведеним від лінії бойового зіткнення... За поточну добу внаслідок ворожих обстрілів четверо військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення. Їх оперативно доставлено до лікувального закладу та надано невідкладну допомогу лікарів. Стан здоров’я кожного українського захисника задовільний», - йдеться в повідомленні.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог застосував заборонені Мінськими домовленостями зразки озброєння на підступах до Новотошківського. На цій ділянці фронту противник понад півтори години здійснював обстріли українських позицій з артилерійських систем калібру 122 мм, 120-ти та 82-х мм мінометів, озброєння БМП і великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" загарбники з гранатометів різних систем та стрілецької зброї провокували українських захисників біля Старогнатівки і Водяного. Неподалік Богданівки окупанти вели вогонь з протитанкового ракетного комплексу, а поблизу Авдіївки двічі задіяли гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Підкреслюється, що підрозділи Об’єднаних сил рішуче відповіли на усі вогневі провокації противника, змусивши агресора повернутись до дотримання режиму «тиші». Втрати противника уточнюються.

Фото: Міноборони